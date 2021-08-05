Чебоксары, 5 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Чувашии, где два дня бушевала непогода, накроет новая волна жары. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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5 августа погоду в республике определяет антициклон. В связи с тем, что региона находится на его холодной периферии, температура снизилась до +20…+25 градусов. В ночь на 6 августа может похолодать до +10 градусов.

6 и 7 августа ожидается кратковременные дожди, которые принесёт тёплый фронт. 7 и 8 августа в Чувашии вновь будет жарко: прогнозируется +28…+33 градуса в тени. Причиной станет тропическая воздушная масса.

10 августа холодный фронт принесёт новую порцию небольших дождей. Прогнозируется, что всю неделю температура будет держаться на уровне +25…+30 градусов. По предварительным данным, это будет заключительная волна жаркой погоды, и вторая половина августа ожидается дождливой и прохладной.