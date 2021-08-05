Сергей Зверев и партия «Зелёные» требуют остановить уничтожение Байкала
Улан-Удэ, 5 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Партия «Зелёные» призывает усилить меры по сохранению Байкала.
«Второго Байкала у нас нет, — говорит защитник Байкала Сергей Зверев, — Задача его сохранения — это наша общая ответственность, и общества, и государства».
Среди мер, которые необходимо принимать незамедлительно, экологи называют модернизацию очистных сооружений, контроль за накоплением отходов Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, запрет расширения диапазона уровня воды, а также заключение соглашения с Монголией об отказе от строительства на Селенге и её притоках гидроэлектростанций.
По данным Росприроднадзора, практически все очистные сооружения Байкальской природной территории не обеспечивают нормативную очистку вод; большинство сооружений изношено и находятся в практически нерабочем состоянии. Для оценки капиталовложений в очистные сооружения поселений партия предлагает провести первичную оценку наличия сбросов в Байкал и крупные притоки, их объема и качества. Загрязнение озера сточными водами приводит к повышению содержания биогенных загрязняющих веществ и потеплению воды, что, в свою очередь, влечет разрастание сине-зеленых водорослей и водорослей спирогиры и улотрикса, из-за которых в прибрежных водах стремительно гибнут эндемичные организмы: губки, беспозвоночные, рыбы — целые экосистемы. Поэтому партия «Зелёные» настаивает на пересмотре нормативов для сточных вод объектов, расположенных в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.
Кроме того, партия предлагает заключить межправительственное соглашение с Монголией о сотрудничестве в области охраны бассейна реки Селенга. Селенга является крупнейшей рекой, впадающей в Байкал. По оценкам ученых, 46% годового стока реки формируется на территории Монголии. В Монголии разрабатывается проект строительства каскада гидроэлектростанций на Селенге и ее крупных притоках. Более того, на притоке Орхон планируется создать водохранилище для переброски воды на юг Монголии, где в пустыне Гоби работают угледобывающие предприятия.
Кроме того, Андрей Нагибин призвал проверить состояние и функционирование систем Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, объемов накопленных отходов.
После закрытия БЦБК в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории осталось функционировать предприятие целлюлозно-бумажной промышленности I категории по степени негативного воздействия на окружающую среду — Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (ОАО «Селенгинский ЦКК»). Комбинат осуществляет выбросы, в составе которых сернистый ангидрид, оксиды азота, сажа, пыль, керосин, меркаптаны. На предприятии накопились существенные объемы отходов в виде шлам-лигнина.
Также экологи призывают исключить расширение диапазона уровня воды. Изменение регулирования уровня Байкала путем накопления/сброса воды через плотину Иркутской ГЭС может повлечь существенные экологические проблемы фауны озера. Так, увеличение глубины мелководных заливов (соров) влечет понижение в них температуры воды, и молодь ценных рыб — байкальского осетра, тайменя, байкальского белого хариуса — не может нереститься. Понижение глубины заливов влечет гибель рыбы, кормовых организмов для рыбы, к отмиранию водорослей.
Прямо сейчас десять пловцов, победителей чемпионатов и кубков России и мира по зимнему плаванию, участвуют в экологическом заплыве «За чистый Байкал». Спортсменам предстоит преодолеть 120 км, без гидрокостюмов, сменяясь днем и ночью. Заплыв организован Федерацией зимнего плавания России и партией «Зелёные» с целью мониторинга состояния воды и прибрежной зоны и привлечения внимания к необходимости скорейшей ликвидации отходов Байкальского ЦБК.
Напомним, 2 августа ЮНЕСКО призвал Россию прекратить ослабление режима охраны озера Байкал. Комитет особенно обеспокоен «временным» разрешением расширить диапазон допустимых колебаний уровня Байкала в 2,3 раза. Также комитет ЮНЕСКО снова требует представить на рассмотрение оценку воздействия на окружающую среду проекта рекультивации территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В случае неисполнения решения Комитета ЮНЕСКО объекту всемирного природного наследия «Озеро Байкал» грозит внесение в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
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