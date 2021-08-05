Улан-Удэ, 5 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Партия «Зелёные» призывает усилить меры по сохранению Байкала.

Иван Шилов, ИА REGNUM Байкал

«Второго Байкала у нас нет, — говорит защитник Байкала Сергей Зверев, — Задача его сохранения — это наша общая ответственность, и общества, и государства».

Среди мер, которые необходимо принимать незамедлительно, экологи называют модернизацию очистных сооружений, контроль за накоплением отходов Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, запрет расширения диапазона уровня воды, а также заключение соглашения с Монголией об отказе от строительства на Селенге и её притоках гидроэлектростанций.

«На Байкале более тысячи турбаз, отелей, большинство из них работают с нарушениями. В Листвянке только 20% объектов подключено к локальным очистным сооружениям, сточные воды нередко отводятся в притоки Байкала или непосредственно в озеро, — рассказывает Сергей Зверев, — Необходимо провести обследование объектов туристической инфраструктуры и принять правила эксплуатации таких объектов с жестким требованием обеспечения очистки сточных вод».

По данным Росприроднадзора, практически все очистные сооружения Байкальской природной территории не обеспечивают нормативную очистку вод; большинство сооружений изношено и находятся в практически нерабочем состоянии. Для оценки капиталовложений в очистные сооружения поселений партия предлагает провести первичную оценку наличия сбросов в Байкал и крупные притоки, их объема и качества. Загрязнение озера сточными водами приводит к повышению содержания биогенных загрязняющих веществ и потеплению воды, что, в свою очередь, влечет разрастание сине-зеленых водорослей и водорослей спирогиры и улотрикса, из-за которых в прибрежных водах стремительно гибнут эндемичные организмы: губки, беспозвоночные, рыбы — целые экосистемы. Поэтому партия «Зелёные» настаивает на пересмотре нормативов для сточных вод объектов, расположенных в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.

«Для Байкала необходимо установить более жесткие ПДК загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных, водах, отводимых в озеро и реки (притоки рек), впадающих в Байкал, с учетом фоновых показателей содержания веществ в воде Байкала», — подчеркивает председатель партии «Зелёные» Андрей Нагибин.

Кроме того, партия предлагает заключить межправительственное соглашение с Монголией о сотрудничестве в области охраны бассейна реки Селенга. Селенга является крупнейшей рекой, впадающей в Байкал. По оценкам ученых, 46% годового стока реки формируется на территории Монголии. В Монголии разрабатывается проект строительства каскада гидроэлектростанций на Селенге и ее крупных притоках. Более того, на притоке Орхон планируется создать водохранилище для переброски воды на юг Монголии, где в пустыне Гоби работают угледобывающие предприятия.

«Реализация этих планов просто уничтожит уникальную дельту реки Селенги, изменит водный режим озера, — обращает внимание Андрей Нагибин, — Соглашением с Монголией целесообразно урегулировать вопросы качества очистки сточных вод монгольских городов и поселений, предотвратить строительство на Селенге и ее притоках гидроэлектростанций».

Кроме того, Андрей Нагибин призвал проверить состояние и функционирование систем Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, объемов накопленных отходов.

После закрытия БЦБК в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории осталось функционировать предприятие целлюлозно-бумажной промышленности I категории по степени негативного воздействия на окружающую среду — Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (ОАО «Селенгинский ЦКК»). Комбинат осуществляет выбросы, в составе которых сернистый ангидрид, оксиды азота, сажа, пыль, керосин, меркаптаны. На предприятии накопились существенные объемы отходов в виде шлам-лигнина.

«Утилизация этих отходов в будущем может стать такой же проблемой, как и отходы БЦБК», — отмечает лидер «Зелёных».

Также экологи призывают исключить расширение диапазона уровня воды. Изменение регулирования уровня Байкала путем накопления/сброса воды через плотину Иркутской ГЭС может повлечь существенные экологические проблемы фауны озера. Так, увеличение глубины мелководных заливов (соров) влечет понижение в них температуры воды, и молодь ценных рыб — байкальского осетра, тайменя, байкальского белого хариуса — не может нереститься. Понижение глубины заливов влечет гибель рыбы, кормовых организмов для рыбы, к отмиранию водорослей.

Прямо сейчас десять пловцов, победителей чемпионатов и кубков России и мира по зимнему плаванию, участвуют в экологическом заплыве «За чистый Байкал». Спортсменам предстоит преодолеть 120 км, без гидрокостюмов, сменяясь днем и ночью. Заплыв организован Федерацией зимнего плавания России и партией «Зелёные» с целью мониторинга состояния воды и прибрежной зоны и привлечения внимания к необходимости скорейшей ликвидации отходов Байкальского ЦБК.

Напомним, 2 августа ЮНЕСКО призвал Россию прекратить ослабление режима охраны озера Байкал. Комитет особенно обеспокоен «временным» разрешением расширить диапазон допустимых колебаний уровня Байкала в 2,3 раза. Также комитет ЮНЕСКО снова требует представить на рассмотрение оценку воздействия на окружающую среду проекта рекультивации территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В случае неисполнения решения Комитета ЮНЕСКО объекту всемирного природного наследия «Озеро Байкал» грозит внесение в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

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