Минск, 5 августа 2021, 13:28 — REGNUM Около 400 белорусских военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники задействуют в учениях «Запад-2021» на территории России. Об этом 5 августа рассказал в ходе брифинга начальник Генштаба вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич, его слова приводит агентство БелТА.

На учениях
На учениях
Mil.ru

По словам Гулевича, для отработки задач учения на территории Белоруссии будут задействованы: 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский.

«В свою очередь на территории Российской Федерации от ВС Беларуси в учении примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники», — сказал он.

Отметим, совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» носит плановый характер и является последним этапом в системе совместной подготовки военных двух стран в этом году. В первую очередь оно направлено на повышение уровня обучения войск из состава региональной группировки, которая предназначена для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.