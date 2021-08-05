Минск, 5 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Около 400 белорусских военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники задействуют в учениях «Запад-2021» на территории России. Об этом 5 августа рассказал в ходе брифинга начальник Генштаба вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич, его слова приводит агентство БелТА.

Mil.ru На учениях

По словам Гулевича, для отработки задач учения на территории Белоруссии будут задействованы: 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский.

«В свою очередь на территории Российской Федерации от ВС Беларуси в учении примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники», — сказал он.

Отметим, совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» носит плановый характер и является последним этапом в системе совместной подготовки военных двух стран в этом году. В первую очередь оно направлено на повышение уровня обучения войск из состава региональной группировки, которая предназначена для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.