Томск, 5 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Томской области вакцинацию от COVID-19 прошли 244 495 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в администрации региона.

Mil.ru Вакцинация

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Обоими компонентами вакцины от коронавируса привились уже 194 130 жителей региона. Среди вакцинированных 81 490 человек старше 60 лет.

В обладминистрации уточнили, что в Томской области вакцинировано уже 48% жителей, имеющих возможность сделать прививку от СOVID-19.

С начала прививочной кампании регион получил 297 055 доз вакцины от коронавируса (259 309 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 370 — «ЭпиВакКорона», 1800 — «КовиВак», 15 576 — «Спутник Лайт»).

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Томской области выявлено 37 775 носителей коронавируса, выздоровели 33 634 человека, скончались 512 ковид-пациентов.