Курган, 5 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 5 августа подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом. Из них 41 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 5 августа выявлено 26 549 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 5 августа вылечились 23 983 человека, скончались 510 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).