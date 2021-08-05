Кемерово, 5 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с вахтовым автобусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Дорожно транспортное происшествие

«Сегодня на территории Прокопьевского муниципального округа на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский вахтовый автобус, который перевозил работников одного из предприятий, — уточнили в прокуратуре. — По предварительным данным, в автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле — водитель и пассажир. В общей сложности 11 человек доставлены в медицинское учреждение для обследования».

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при перевозке людей.