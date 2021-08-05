Калуга, 5 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники банковской системы в первом полугодии 2021 года обнаружили 118 поддельных банкнот Банка России. Это на 33 подделки меньше, чем за тот же период 2020 года. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM о ссылкой на эксперта отдела наличного денежного обращения калужского отделения Банка России Елену Асееву.

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Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом пять тысяч, две тысячи и тысяча рублей. Экспертами выявлено 89 пятитысячных подделок, 17 фальшивок номиналом тысяча рублей, 11 двухтысячных подделок. Кроме этого, из оборота изъята одна поддельная банкнота номиналом 100 рублей.

«В отсутствие специальных аппаратов для определения подлинности банкнот не стесняйтесь проверять деньги самостоятельно. Стоит проверить минимум 3−5 защитных признаков разными способами: на ощупь, на просвет, при наклоне. Для удобства можно воспользоваться специальным бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России», которое показывает, где на банкнотах расположены защитные признаки в интерактивном формате. Кассиры торговых точек, работающие с потоком наличных, могут пройти бесплатное дистанционное обучение по определению подлинности и платежеспособности банкнот на сайте Университета Банка России. Те, кто успешно справится с итоговым тестированием, получат сертификат и отличительный знак для размещения на рабочем месте», — отметила Елена Асеева.