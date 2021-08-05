Киев, 5 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа размер золотовалютных резервов Украины составил $28,95 млрд, сообщил 5 августа национальный банк страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно информации регулятора, в июле размер международных резервов Украины вырос на $593,39 млн (на 2,1%), однако с начала текущего года резервы сократились на $181,8 млн (на 0,6%).

В сообщении отмечается, что в июле валютные поступления в пользу правительства составили $665,8 млн — от дополнительного выпуска еврооблигаций и размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ). Кроме того, выкуп избытка валюты на межбанке позволил нацбанку пополнить резервы на $188 млн. Вместе с тем, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $416,9 млн.

ИА REGNUM напоминает, что в июле национальный банк Украины улучшил прогноз относительно размера международных резервов к концу 2021 года до уровня $31,3 млрд.