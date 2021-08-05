Брянск, 5 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. По двум избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва от Брянской области зарегистрировано 13 кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии региона.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В борьбу по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77 вступят Николай Валуев («Единая Россия»), Андрей Зимонин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа»), Роман Лобзин («Родина»), Константин Павлов (КПРФ), Денис Семенов (ЛДПР) и Алексей Тимошков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

По Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 зарегистрированы Николай Алексеенко («Единая Россия»), Андрей Архицкий (КПРФ), Виктор Гринкевич («Родина»), Ольга Махотина («Яблоко»), Виталий Минаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Роман Романюк (ЛДПР).

Агитация в СМИ начнётся с 21 августа. Выборы пройдут 19 сентября.