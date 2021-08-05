Брянский избирком зарегистрировал 13 кандидатов в депутаты Госдумы
Брянск, 5 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. По двум избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва от Брянской области зарегистрировано 13 кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии региона.
В борьбу по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77 вступят Николай Валуев («Единая Россия»), Андрей Зимонин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа»), Роман Лобзин («Родина»), Константин Павлов (КПРФ), Денис Семенов (ЛДПР) и Алексей Тимошков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
По Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 зарегистрированы Николай Алексеенко («Единая Россия»), Андрей Архицкий (КПРФ), Виктор Гринкевич («Родина»), Ольга Махотина («Яблоко»), Виталий Минаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Роман Романюк (ЛДПР).
Агитация в СМИ начнётся с 21 августа. Выборы пройдут 19 сентября.