Донецк, 5 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) выявили 396 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 4 августа проведено 899 исследований, из них выявлено 290 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 106 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 49 325.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3651.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 40 765 человек, еще 4909 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 417 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.