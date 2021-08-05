Вашингтон, 5 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Меган Маркл, супруга принца Гарри, записала видеообращение к своим подписчикам. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте archewell_hm.

Northern Ireland Office Меган Маркл

https://www.instagram.com/tv/CSJ7cAtHneo/

На видео Меган Маркл сообщила, что в честь своего 40-летия запускает инициативу под названием «40×40». По задумке, 40 влиятельных знакомых Маркл потратят 40 минут своего времени для помощи женщинам, потерявшим работу из-за COVID-19.

«В свой день рождения я попросила 40 друзей, активистов, спортсменов, артистов и мировых лидеров помочь начать глобальные изменения. Им нужно потратить 40 минут для наставничества, чтобы поддержать женщин, возвращающихся на работу», — объяснила Меган Маркл. В ролике вместе с ней появляется актриса Мелисса Маккарти и жонглирующий теннисными мячами принц Гарри.

ИА REGNUM напоминает, что Меган Маркл отпраздновала свой день рождения 4 августа 2021 года. С юбилеем её поздравили многие культурные и политические деятели, в том числе королева Елизавета.