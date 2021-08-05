Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Американский композитор и музыкант Финнеас анонсировал свой дебютный альбом под названием «Optimist», который выйдет 15 октября на лейбле Interscope. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях, прикрепив обложку релиза.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

https://twitter.com/finneas/status/1423133229024907264

Новость появилась через несколько минут после премьеры его нового сингла «A Concert Six Months From Now», который был выпущен вместе с официальным клипом.

На прошлой неделе сестра Финнеаса Билли Айлиш выпустила свой новый альбом «Happier Than Ever», соавтором и продюсером которого он выступил .