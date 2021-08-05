Киев, , 13:09 — REGNUM Неподконтрольная Украине часть Донбасса не имеет перспектив для развития, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» 5 августа.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский выразил мнение, что без Украины на этой территории цивилизации никогда не будет.

«Только Украина будет расти вверх, все строить. Донбасс в отрезанном, оккупированном виде никуда расти не будет — поэтому, счастья для этих людей здесь не будет», — сказал он.

Глава Украины сравнил нынешнюю ситуацию в Донбассе с «берлинской» стеной, которая была в Германии.

«В любом случае люди, история воспользуются моментом ‑ и стена упадет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же интервью Зеленскийпризвал жителей ДНР и ЛНР «самоидентифицироваться, то есть ответить себе на вопрос, с Россией они или с Украиной. Тех, кто видит своё будущее с Россией, президент Украины призвал в ближайшее время покинуть регион.