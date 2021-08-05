Москва, 5 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. На торговой сессии 4 августа рубль прекратил свое укрепление к основным мировым валютам, закрывшись на отметках в 73 рубля за доллар и 86,60 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Итоговая динамика по сравнению с результатами вторника уложилась в 0,05% по каждой валюте. Позитивных факторов для дальнейшего укрепления рубля становится все меньше.

Интерес иностранных инвесторов к ОФЗ и кэрри-трейду на фоне повышения ключевой ставки до 6,5% и перспектив ее дальнейшего роста нивелируется резким падением цен на нефть из-за закрытия границ в Китае, роста случаев заболевания дельта-штаммом и неприятно удивившими аналитиков данными по созданным в США рабочим местам, количество которых составило 330 тысяч против ожиданий в 550 тысяч.

В этом плане фокус инвесторов будет направлен на статданные по безработице и торговый баланс США в июле.

Бюджетное правило, в рамках которого были увеличены покупки валюты Минфином, также играет против рубля, поскольку закупки выросли до 14,2 млрд рублей в день с 13,3 млрд месяцем ранее.

Предполагаемый коридор движения российской валюты на торгах 5 августа — 73−74 рубля за доллар и 86−87 рублей за евро», — считает эксперт.

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