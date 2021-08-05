Красноярск, 5 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Деятельность сторонника одной из международных террористических организаций пресечена в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в пресс-службе УФСБ России по региону.

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Установлено, что житель региона помогал террористам финансово. С марта 2019 года по январь 2020 года он переводил деньги пособникам терроризма. Также злоумышленник уговаривал жителя Красноярска выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков.

В конце 2020 года сотрудники УФСБ задержали сторонника террористов в международном аэропорту Красноярска. Он пытался улететь за границу для участия в вооружённых столкновениях на стороне боевиков.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Тюмени было возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение теракта.

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