Новосибирск, 5 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Новосибирске избрана мера пресечения в отношении двух мужчин, похитивших секции чугунных оградок на «Аллее ветеранов». Об этом сообщил Заельцовский районный суд города.

Александр Мариинский ИА REGNUM Ремонт ограждения

«В ходе предварительного расследования установлено, что 29 июля 2021 года в период с 00:00 до 03:00 Захарьев В.В. совместно с Веригиным С.Ю., находясь около д. 220 стр. по ул. Красный Проспект Новосибирска на «Аллее ветеранов», похитили секции чугунных оградок в количестве пяти штук, которые в последующем сдали в пункт приема металла», — говорится на сайте суда.

Стоимость похищенного имущества составила более 60 тысяч руб.

По данным суда, Захарьеву и Веригину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2021 года. Постановление суда не вступило в законную силу.