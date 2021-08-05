Новосибирцев, укравших чугунные ограждения на «Аллее ветеранов», арестовали
Новосибирск, 5 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Новосибирске избрана мера пресечения в отношении двух мужчин, похитивших секции чугунных оградок на «Аллее ветеранов». Об этом сообщил Заельцовский районный суд города.
«В ходе предварительного расследования установлено, что 29 июля 2021 года в период с 00:00 до 03:00 Захарьев В.В. совместно с Веригиным С.Ю., находясь около д. 220 стр. по ул. Красный Проспект Новосибирска на «Аллее ветеранов», похитили секции чугунных оградок в количестве пяти штук, которые в последующем сдали в пункт приема металла», — говорится на сайте суда.
Стоимость похищенного имущества составила более 60 тысяч руб.
По данным суда, Захарьеву и Веригину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2021 года. Постановление суда не вступило в законную силу.