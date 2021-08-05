Сеул, 5 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Южной Корее одобрили план проектирования фрегата FFX Batch-IV класса «Ульсан». Об этом 5 августа сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Цитата из Youtube.com FFX Batch III

По их словам, проект, реализация которого намечена на 2023−2032 года, оценивается в 3,5 трлн вон (~$3,1 млрд).

Как отметили в управлении, приём корабля следующего поколения на вооружение не только расширит боевые возможности военных на море, но и внесёт вклад в распространение современных технологий и создание рабочих мест.

В настоящее время в Южной Корее разрабатывают боевые корабли водоизмещением 3,5 тыс. тонн в рамках проекта FFX Batch-III, начавшегося в 2016 году.