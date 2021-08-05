Минск, 5 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Совместное белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки вооружённых сил Белоруссии и России в этом году. Об этом 5 августа на брифинге заявил начальник Генерального штаба вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

Kremlin.ru На военных учениях

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"Прежде всего, оно направлено на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе», — подчеркнул Гулевич.

Генерал-майор добавил, что замысел учения носит сугубо оборонительный характер и «подтверждает курс Белоруссии на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией».

«При его определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооружённых конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств», — пояснил представители минобороны.

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В соответствии с планом подготовки учения пройдут в период с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и на девяти полигонах Российской Федерации («Кирилловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелевка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж», «Вольский»). Они посвящены применению группировок войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.