Бухарест, 5 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В 2024 году румынский производитель автомобилей Dacia выведет на глобальный рынок гибридную модель семиместного Duster с технологией 1.8 E-Tech. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Motor.es Гибридная модель Duster

В сентябре 2022 года автопроизводитель представит модернизированные модели Dacia Lodgy и Dacia Logan MCV.

Технология 1.8 E-Tech придёт на смену 1.6 E-Tech, которая сейчас доступна в актуальной модели Dacia. Будущая новинка получит 1,8-литровый бензиновый мотор HR18, адаптированный к циклу Аткинсона. В данном режиме авто меньше потребляет топлива. Кроме того, производство новинки будет гораздо дешевле за счёт новых технологических решений.

Согласно отчетам компании, системы 1.8 E-Tech (HEV) и 1.8 E-Tech (PHEV) появятся осенью 2024 года вместе с третьим поколением Duster.

Напомним, компания Dacia на выставке IAA Mobility в Мюнхене (Германия) 6 сентября 2021 года представит новую семиместную модель Lodgy.

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