Москва, 5 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Россия сожалеет в связи с решением ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Государственную думу, отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится, её участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», — говорится в ответе Памфиловой на письмо директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи.

Она выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учётом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БДИПЧ ОБСЕ заявила о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей.

Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.

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