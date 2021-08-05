Тюмень, 5 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Тюменской области ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» в деревне Нариманова построит комплекс для выращивания тепличных томатов за 6,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Инвестиционного агентства.

Dsh.krasnodar.ru Томаты

Строительство агрокомплекса поддерживается правительством Тюменской области в части предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов, строительства объектов сельскохозяйственного назначения, включая наружные подводящие сети протяженностью более двух тысяч метров и подключение к сетям газоснабжения.

Теплица для томатов площадью 20 га круглогодичного производства даст девять тысяч тонн продукции в год. Её строительство начнётся осенью 2021 года и завершится в начале 2023 года. Новый агрокомплекс даст 300 рабочих мест.

Задачей данного проекта является обеспечение населения Тюменской области и соседних регионов свежими овощами во внесезонный период, а также вытеснение с рынка низкокачественной импортной продукции.