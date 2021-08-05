Темниковский район, Мордовия, 5 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. По данным на вечер 4 августа, площадь возгорания на территории Мордовского государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия» имени Петра Смидовича увеличилась до 450 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Instagram.com/zdunov_artem Пожар в Мордовском заповеднике

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По факту возникновения и тушения пожара проводится прокурорская проверка с выездом на место первого замглавы надзорного ведомства Александра Иванова.

В ходе выезда и анализа ситуации выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности заповедника и регионального управления МЧС. В частности, указанные структуры не приняли своевременные и эффективные меры по предотвращению распространения огня и тушению пожара.

В адрес директора заповедника внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий им способствовавших.

«Рассматривается вопрос о применении тяжелой авиационной техники», — добавили в прокуратуре.

В социальных сетях днем 5 августа жители Темниковского района опубликовали видео прибывшего на место тушения пожара вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. Таким образом, пожар продолжается третьи сутки. Врио главы Мордовии Артем Здунов накануне отмечал, что к ликвидации возгорания приступили сразу, но в связи с засухой огонь распространился быстро. По данным на вечер 4 августа, на месте работали 233 человека и 54 единицы техники. Здунов добавил, что подана заявка на применение авиации, будет привлечён вертолёт Ми-8.

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