Лондон, 5 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Два написанных от руки сет-листа ранних дней существования британской рок-группы The Beatles официально продаются аукционным домом Bonhams, информирует портал NME. Ожидается, что они уйдут с аукциона за 150 — 200 тысяч долларов.

The Beatles

Сет-листы были взяты с концертов группы, сыгранных в 1960 и 1963 годах. Первый был написан рукой Пола Маккартни и относится к тому времени, когда группа играла в зале Liscard’s Grosvenor Ballroom незадолго до того, как они сменили название с «The Silver Beetles» на просто «The Beatles». В то время Маккартни был барабанщиком группы.

Последний относится к концерту в Majestic Ballroom, сыгранный в Лутоне. Он также написан Маккартни, но все написано заглавными буквами, в отличие от сет-листа 1960-го года, написанного курсивом. К этому моменту был сформирован классический состав группы и выпущен их дебютный альбом «Please, Please Me».