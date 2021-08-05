Сыктывкар, 5 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Пожар в частном жилом доме в поселке Щельяюр унес жизни двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС, трагедия произошла накануне днем, 4 августа.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

Сигнал о возгорании поступил в в пожарно-спасательную службу в 14:20. Пожарные прибыли к месту вызова в течение 2 минут. К этому времени дом был полностью охвачен огнем. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших мужчин.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО пожар уничтожил два дома, без жилья остались три семьи.