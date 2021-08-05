Джакарта, 5 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 на территории Индонезии. Об этом 5 августа сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на национальное Агентство метеорологии, климатологии и геофизики.

Yaelo Землетрясение

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 12:06 по местному времени (08:06 мск) и их эпицентр был расположен на расстоянии 62 км в северо-западном направлении от района Ларантука, который расположен в восточной части острова Флорес. Очаг землетрясения находился на глубине 540 км.

При этом информация о пострадавших и разрушения не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,8 сотрясло воды близ Тайваня.