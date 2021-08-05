Барнаул, 5 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Власти Барнаула объявили об устранении аварии на магистральной газовой трубе, которая произошла сегодня, 5 августа на пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев. Как сообщает телеграм-канал barnaul_org, сотрудниками ООО «Газпром газораспределение Барнаул» ведутся работы по подаче газа жителям.

Gazprom.ru Газопровод

Вопрос находится на контроле в администрации города и Центрального района.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждение магистральной газовой трубы возникло в ходе проведения земляных работ. По словам очевидцев, в квадрате ул. Гоголя — пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский — пер. М. Прудской очень сильно пахло газом.

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