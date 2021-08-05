Москва, 5 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд рублей в капитал фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, сообщает 5 августа сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Средства поступят из резервного фонда правительства. Фонд будет работать на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Уточняется, что средства позволят сформировать ресурс для проработки и запуска технологических новинок. Другой целью называется создание благоприятных условий для концентрации инвестиционных ресурсов и ведения высокотехнологичного бизнеса в России.

Осуществить контроль использования средств поручено Министерству финансов. До 1 мая 2022 года Минфин должен отчитаться правительству по данной теме.