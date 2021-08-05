Вашингтон, 5 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Итальянский бренд Liu Jo подал в суд на американскую модель Кендалл Дженнер. Об этом 5 августа сообщает издание Е!

Скриншот с YouTube Кендалл Дженнер

По данным издания, причиной иска в отношении модели стало нарушение условий контракта. Дженнер якобы не появилась на второй из двух запланированных фотосессий, за которые ей заплатили $1,35 млн.

Добавим, что Кендалл Дженнер никак не прокомментировала ситуацию. Юристы модели заявили, что иск является «необоснованным», а сама она «охотно предложила завершить услуги, выполняя свои обязательства».