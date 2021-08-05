Москва, , 12:46 — REGNUM Минобороны Россия задействует четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане, сообщили 5 августа в российском оборонном ведомстве.

Ту-22М3 (сс) Max071086

«Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи самолетов взлетят с аэродрома в Саратовской области, после чего выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 августа, на полигоне Харб-Майдон, расположенном в Таджикистане в 20 километрах от границы с Афганистаном, стартовали совместные учения, в которых задействовано 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана.

Учения подразделений трёх государств открыл заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

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