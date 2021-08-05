Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приостановили конкурс по выбору оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за поступившей жалобы от Ленинградской областной экологической компании. Об этом 5 августа сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 16 июля комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга объявил конкурс на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Смольный готов выделить 131 млрд рублей на обеспечение работы регионального оператора, которого выберет на десятилетний срок, то есть до 2031 года. Оператор должен будет заниматься обращением с ТКО соответствии с территориальной схемой, утвержденной городским комитетом по благоустройству.

Однако конкурс приостановили из-за жалобы Ленинградской областной экологической компании. Причины недовольство в ФАС не сообщили.