Новосибирск, 5 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 5 августа, на илице Трикотажной автобус № 18 столкнулся с «Газелью». По данным СМИ, в автобусе выбило окна, от столкновения он задел столб.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

«По предварительной информации, сегодня около 11:00 28-летний водитель двигался на автобусе маршрута № 18 по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского. В пути следования напротив дома на Трикотажной, 31 совершил столкновение с попутной «Газелью» — рефрижератором под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса», — рассказали «НГС Новостям» в ГИБДД по Новосибирску.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, пострадавших отправили в травмпункт.

По словам директора ООО «Магистраль-ТрансАвто» Елены Уколовой (перевозчик маршрута №18), вины водителя автобуса нет — в него въехала другая машина.

В то же время, «ТАСС» отмечает, что число пострадавших в ДТП выросло до шести — пять взрослых женщин и одна двенадцатилетняя девочка.