Москва, 5 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В ОБСЕ принято решение об отказе от направления наблюдателей на выборы в Россию из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.

Независимый общественный мониторинг Максим Григорьев

Ситуацию оценил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Мы досконально понимаем сложившуюся ситуацию. Техническая группа БДИПЧ ОБСЕ приходила к нам в Общественную палату РФ, мы с ними беседовали. Кстати, меня с самого начала поразила их неподготовленность: те вопросы, которые они задавали, свидетельствовали о том, что они не имеют никакого представления о том, что как работает избирательная система России, как организован общественный контроль», — отметил эксперт.

«Что касается самого отказа, то, на мой взгляд, в значительной степени он связан с тем, что, с одной стороны, у них есть политический заказ на формирование негативной оценки того, что происходит в России, с другой — они понимают, что ни 300, ни 400, ни 500 наблюдателей, которые приедут в нашу страну, не смогут обнаружить каких — то массовых нарушений и существенных проблем на выборах. По всей видимости, именно по причине того, что это всё равно не удастся, они и отказались от самого приезда, поскольку для решения их политической задачи это абсолютно бессмысленно» — подчеркнул общественный деятель.

«Я сам хорошо знаю, как работать с миссией БДИПЧ ОБСЕ. Я в своё время участвовал от российского сегмента в одной из таких миссий. Это было на Украине более 10 лет назад и тогда для меня было очевидно, что те выводы, которые они делают, никак не связаны с наблюдением на самих участках. Я видел, как политические заявления делались ещё до того, как они получали какую-либо информацию от самих наблюдателей. Поэтому в этих условиях отказ БДИПЧ ОБСЕ связан с тем, что чего-то нового или нужного им по политическим соображениям на избирательных участках в России они не обнаружат. То, что Российская Федерация поставила определённые ограничения и не хотела принимать сотни человек, которые миссия планировала направить, я думаю — абсолютно правильно, поскольку приезд 300, 400, 500 человек в условиях пандемии (совершенно непонятных людей — вакцинированных или невакцинированных) мог бы вызвать новую вспышку коронавируса в стране. Так неоднократно случалось в других странах за счёт групп приезжавших. Кстати, такие вспышки вызывали меньшее количество людей, а приезд сотен мог бы оказаться очень большой проблемой для России», — завершил свой комментарий Максим Григорьев.

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