Лондон, 5 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские фотографии гибридной версии Range Rover 2022 модельного года. Снимки размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Гибридный Range Rover

Несмотря на то, что кузов тестового образца машины покрыт камуфляжной плёнкой, разглядеть некоторые её особенности все-таки можно.

С левой стороны автомобиля имеется крышка разъёма для зарядки аккумуляторной батареи. Также на то, что это гибрид, указывает наклейка на лобовом стекле со словом HYBRID.

На данный момент известно, что подключаемый гибридный агрегат развивает 400 л. с. Это соответствует максимальной мощности модели Range Rover P400e. Собираться кроссовер будет на новой архитектуре MLA.

Ранее компания H2X Global представила в Австралии пикап Ford Ranger на водородных топливных элементах мощностью 93 л. с. (70 кВт). На мировой рынок новинка выйдет в 2022 году.

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