Сыктывкар, 5 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба, став свидетелем дорожной аварии, не проехал мимо и оказал медпомощь пострадавшему.

Кадр из мультфильма «Доктор Айболит»

ДТП произошло накануне, 4 августа, на трассе Вогваздино — Яренск машина. Водитель «Нивы» не справился с управлением, его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В это время по трассе проезжал кортеж главы республики. Заметив аварию, чиновник принял решение остановиться и помочь пострадавшему.

Позднее выяснилось, что водитель «Нивы» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму поясничного отдела позвоночника, рваные раны конечностей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Уйба имеет медицинское образование — в 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог».