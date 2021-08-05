Пермь, 5 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 скончались уже 3362 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 4 августа в регионе было 3336 умерших от этого заболевания. Таким образом, за последние отчётные сутки из жизни ушли ещё 26 граждан.

В больницах находится 3293 пациента. Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет уже 75 407.