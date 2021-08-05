Москва, , 12:39 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече в Тегеране обсудили взаимодействие парламентов РФ и ИРИ, а также активизацию торгового-экономических связей.

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«Наши отношения в рамках парламентского измерения развиваются в различных форматах, в частности, в рамках Комиссии высокого уровня по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана. Несмотря на пандемию, мы поддерживаем контакты. Крайне важно, чтобы мы могли обсуждать вопросы, которые накопились», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

«Мы со своей стороны должны делать все для того, чтобы отношения между нашими странами были более динамичными, а наше сотрудничество вышло на новый уровень», — отметил он.

Председатель Собрания Исламского Совета Ирана поблагодарил спикера Госдумы за приезд на церемонию инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.

Стороны обсудили необходимость продолжения работы в рамках Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Афганистана, Китая, Пакистана, РФ и Турции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин по поручению президента РФ прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.

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