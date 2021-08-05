Стокгольм, 5 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В 2022 году в Швеции начнется ревакцинация третьей дозой полностью привитых от COVID-19 граждан. Некоторые смогут записаться на получение третьего компонента уже это осенью. Со своей стороны государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отмечает, что никакого приоритета для вакцинированных препаратом AstraZeneca при этом не будет. Об этом он 4 августа заявил в эфире радиостанции Sveriges Radio.

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Напомним, что сейчас в Швеции вакциной AstraZeneca могут привиться только пожилые лица (65+).

«В нынешней ситуации нет причин отдавать приоритет этим группам населения. Но сейчас важно, чтобы у нас был высокий уровень вакцинации даже в более молодых группах», — отметил Тегнелл.

В то же время Тегнелл признал, что все, кто был привит AstraZeneca, получат третий компонент, когда до них дойдет очередь на ревакцинацию.