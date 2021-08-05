Иркутск, 5 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Иркутской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, который в целях демонстрации на сайте «Бессмертный полк России онлайн» разместил фотографию нацистского командира, приговоренного в 1947 году Верховным судом СССР к смертной казни.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

Как сообщает прокуратура региона, речь ведёт о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично»).

Действия злоумышленника пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Уголовное дело расследовано следователем СУ СК России по региону. Кроме того, в Иркутском областном суде уже рассматривается уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 32-летнего жителя г. Иркутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Госдума РФ в итоговом, третьем чтении приняла закон, вводящий запрет на публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала).

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