Томск, 5 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом 5 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали уже 512 жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 37 775 носителей коронавируса, выздоровели 33 634 человека.