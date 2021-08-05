Стокгольм, 5 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Крупные работодатели в Швеции не будут требовать сертификатов вакцинации от COVID-19 от своих сотрудников для их возвращения на рабочие места. Об этом 5 августа написала газета Dagens Nyheter.

Ramstein.af.mil Вакцина от гриппа

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«Мы не будем просить наших сотрудников указывать, были ли они вакцинированы или нет», — сказала газете пресс-секретарь телекоммуникационной компании Telia Ройя Рафии.

В Шведском страховом агентстве заявили журналистам Dagens Nyheter, что вакцинация является личным делом каждого сотрудника. Шведское налоговое управление придерживается аналогичного мнения.

Представители руководства IKEA отметили в разговоре с журналистами, что они поддерживают вакцинацию в целом, но никах специальных мер для поощрения своих сотрудников в компании нет. Дискриминационных мер воздействия по отношению к непривитым работникам тоже не предусмотрено, сообщили они.