Астрахань, 5 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 5 августа подтверждено десять новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего скончались 1159 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 36,9 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.