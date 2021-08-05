Киев, 5 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций по состоянию на начало августа составляют 803 тысячи тонн, сообщают СМИ со ссылкой на данные министерства энергетики страны.

Уголь

Отмечается, что нынешние запасы в целом в 3,2 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Министерство подчеркивает, что это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона, если темпы накопления угля не будут увеличены в ближайшее время.

Ведомство информирует, что запасы антрацитового угля составляют 255 тыс. тонн, что 25% меньше, чем в прошлом году. При этом запасы угля газовой марки составляют всего 548 тыс. тонн, что в 3,9 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В конце июля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ведомство видит, за счет чего можно нарастить добычу угля и ориентировано на максимум добычи топлива на Украине. По его словам, Украина рассматривает возможность импорта ресурса из Польши, ЮАР, Казахстана, но не из России.

ИА REGNUM напоминает, что в разгар прошлого отопительного сезона Украина осталась без запасов угля и спасла свою энергосистему от коллапса только благодаря поставкам топлива и электроэнергии из России.