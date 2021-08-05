Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Возможный переход на дистанционный режим обучения в новом учебном году фактически держит в страхе учителей и родителей школьников. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала педагог одной из общеобразовательных школ Ростова-на-Дону.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Ой, это кошмар! Дистанционное образование — это потерянные время и здоровье. Происходит сумасшедшая нагрузка на глаза. Но самое главное — ничто не заменит живого общения «учитель — ученик». Как важно, когда тебя видят, слышат, чувствуют, ведь педагог улавливает настроение детей. Некоторые преподаватели вообще онлайн-уроки не преподают, так как есть безусловные сложности в техническом плане. Начинается гонка — всё надо рассказать бегом. В этом случае большая часть программы ложится на плечи ученика, то есть наступает самообразование, а ведь каждый ребёнок индивидуально воспринимает информацию. В образовательном процессе важно, чтобы звучала живая речь учителя», — считает педагог.

По мнению учителя, младшеклассников недопустимо переводить на дистанционное обучение, тем более когда родители детей работают. В ином случае, кто их обучит письму и чтению.

Есть и те, кто поддерживает онлайн-образование.

«Я поддерживаю идею онлайн-образования при одном условии — при том, что в школах будет создан необходимый материальный запас для того, чтобы реализация онлайн-образования была не настолько болезненной, какой она была в первый год пандемии. Но поскольку-постольку сейчас уже и учителя получили определённого рода опыт, и, я надеюсь, что многие (безусловно, не все школы) обзавелись определённым оборудованием для реализации онлайн-образования, то сейчас процесс этот будет менее болезненным», — поделился мнением ещё один собеседник ИА REGNUM — отец двух дочерей-школьниц.

По словам мужчины, дистанционное образование поможет наладить взаимопонимание между школой и семьёй.

«Почему ещё поддерживаю? Это способ попробовать образование в домашних условиях, стимулировать школы, скажем так, к дальнейшему росту. Когда школа начинает конкурировать с семьёй в образовательном плане, обогащаются и школа, и семья. Школа начинает искать более эффективные способы подхода к детям. Семья начинает понимать, что образовательный процесс — это не то, что очень легко и просто организовать. Фактически переход на «дистанционку» поспособствует увеличению взаимопонимания между школой и семьёй», — считает родитель.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ планирует разрешить подведомственным школам уходить, а также колледжам и педагогическим вузам принимать решения о переходе на удалённое обучение в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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