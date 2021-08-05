Москва, 5 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Россия не создаёт специфических препятствий для наблюдателей на выборах в Госдуму от ОБСЕ. Об этом 5 августа заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы направили приглашения всем нашим традиционным партнёрам, включая БДИПЧ ОБСЕ, и Парламентскую Ассамблею ОБСЕ… совершенно в штатном режиме попросили учитывать обстоятельства известные всем и каждому, и для миссии наблюдения ОБСЕ никаких дискриминационных условий не выдвигалось», — заявил Косачев.

«Они приглашались в нашу страну на равных с остальными участниками условиях. Эти условия прозрачны, эти условия приняты всеми остальными наблюдателями, которых мы пригласили на выборы за исключением БДИПЧ и примкнувшей к ним Парламентской ассамблеи ОБСЕ», — указал он.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ранее заявило о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности — по мнению представителей Бюро ОБСЕ, это лишает смысла наблюдение вообще.