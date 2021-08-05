Астрахань, 5 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Астраханской области 5 августа подтвержден 281 новый случай заражения коронавирусом — на девять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Министерство обороны Италии Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии

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Всего в регионе было зарегистрировано 45 тыс. 109 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1670 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.