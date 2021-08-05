Стокгольм, 5 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. 4 августа Полиция Швеции арестовала трех подростков после перестрелки в Кристианстаде, в результате которой пострадали три человека. В свою очередь в интервью телеканалу SVT представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форссел отметил, что в стране банды активно рекрутируют молодых людей в свои ряды.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Преступник

«Члены преступных группировок вербуют детей и молодых людей … в свои банды», — подчеркнул Форссел.

Министр внутренних дел страны Микаэль Дамберг также недоволен последними событиями.

«В последние годы мы наблюдаем серьезную ситуацию: когда полиция привлекает к ответственности лидеров банд, мы видим, что молодых людей эксплуатируют в преступной деятельности, а также привлекают их для участия в убийствах и перестрелках», — отметил министра в интервью SVT.