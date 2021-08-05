Томск, 5 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 119 человек, сообщили ИА REGNUM 5 августа в региональном оперштабе.

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За всё время пандемии в Томской области подтверждено 37 775 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 634 человека. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 35 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Томской области выявили 118 носителей коронавируса, выздоровели 26 человек.