Рязань, 5 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Ремонтные работы в рамках подготовки к новому учебному году проведут в 100 школах Рязанской области. Капитальный ремонт начнётся в двух образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Cap.ru Школа закрыта на ремонт

Около 107 млн рублей выделено из резервного фонда областного правительства на проведение работ в 75 школах. Ещё 23 учебных заведения в 19 муниципальных образованиях будут отремонтированы за счёт субсидий из регионального бюджета на общую сумму 17 млн рублей. В двух школах запланирован капремонт, на который направят средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

По словам губернатора Николая Любимова, всего в регионе необходимо капитально отремонтировать 52 школы.