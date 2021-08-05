Донецк, 5 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. При обстреле утром 5 августа со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Старомихайловка на западе Донецка повреждены четыре жилых дома, хозяйственная постройка, ограждение и гараж. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Отмечается, что повреждения жилых домов и остальных построек зафиксированы по адресам: улица Краснофлотская, 5, 28, 37 и 38, а также улица Горького, 29, 52 и 54.

Кроме того, указывается, что также при обстреле ВСУ в направлении Горловки был повреждён водовод диаметром 1500 мм.

«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины игнорируются украинской стороной в СЦКК», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки пять раз нарушили режим перемирия на территории ДНР.